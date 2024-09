Rachel Bailey, nga SHBA ka rrëfyer se e ushqen burrin e saj 30-vjeçar me gji, kjo e ka ndihmuar atë të ketë një shëndet të mirë. Ajo shton se ky fakt jo vetëm që i ka afruar ata në marrëdhënien e tyre por e ndihmon të partnerin e saj Aleksandrin të ketë një lekurë të shëndetshme.

Çifti kanë filluar ta praktikojnë këtë që në vitin 2017 dhe nuk e kanë ndalur asnjë moment.

Rachel dhe Aleksandri këmbëngulin se kjo nuk është ngërç për ta dhe se ata nuk janë të turpëruar pasi në fund të fundit nuk po bëjnë asgjë të keqe.

“Është një temë tabu, por ne donim ta ndajmë sepse nuk mendojmë se është e keqe dhe nuk na vjen turp”, tha gruaja.

Aleksandri fillimisht filloi të pinte qumështin e gjirit të Rachel për ta ndihmuar atë kur ajo kishte tepricë me qumështin ndërsa ushqente fëmijët e tyre.

“Kur fëmija im i mesëm, Aria, tani gjashtë vjeç, po ushqehej me gji, unë shkova në një udhëtim me Aleksandrin”, shpjegoi ajo.

“Harrova pompën time të gjirit në shtëpi dhe u lodha shumë për dy ditë. Kisha shumë dhimbje dhe kisha frikë se mos merrja një infeksion, kështu që vendosëm që burri im të provonte të pinte qumështin për të më lehtësuar.”

“Ne ishim nervozë për idenë që ai të ushqehej me gji nga unë, por sapo e bëmë atë, kuptuam se ishte shumë mirë. Përveç kësaj, ka krijuar edhe një lidhje më të veçantë mes nesh, të cilën nuk do ta kishim kurrë nëse nuk do ta fillonim këtë”, shtoi ajo.

Rachel thotë se rezultati i dietës së saj ndikon dhe tek Aleksandri.

“Është qesharake sepse nëse ha diçka pikante, i jep edhe gazra edhe Aleksandrit”, tha ajo.

Nëna theksoi gjithashtu se fëmijët e saj janë prioritet dhe gjithmonë është siguruar që foshnjat e saj të ushqehen së pari përpara se Aleksandri të mbarojë qumështin e mbetur.

Çifti flasin për ushqyerjen me gji në rrjetet e tyre sociale dhe gjithashtu janë shfaqur në “My Strange Addiction të TLC.”

“Më pëlqen ta ushqej me gji pasi na lejon të kalojmë kohë cilësore së bashku. Na ka afruar padyshim si çift. Ne e kuptuam se nuk kishte asgjë të keqe që unë ta ushqeja me gji dhe në fakt do të ishte mirë për të pasi është kaq ushqyes,”shpjegoi Rachel.

Kur ajo mbeti përsëri shtatzënë për herë të tretë me fëmijën e saj më të vogël, Matthew, dy vjeç, ajo filloi përsëri ta ushqente fëmijën e tyre me gji dhe Aleksandri ishte gati për ta ndihmuar me kënaqësi.

Ajo e ushqente me gji burrin e saj në mëngjes, drekë dhe darkë, por duke qenë se tani po prodhon më pak qumësht, ajo e ushqen me gji vetëm natën.

“Sapo jam larguar nga gjidhënia e fëmijës tonë më të vogël pasi po prodhoj më pak qumësht, kështu që ai ushqehet me qumështin tim në mbrëmje,” shpjegoi Rachel.

“Jam e trishtuar që koha jonë e ushqyerjes me gji është rralluar tani, sepse ndihem sikur na ka hequr rutinën tonë të kohës cilësore që kishim së bashku.”

Ajo thotë se është një përvojë kaq e bukur dhe çifti janë shumë të lumtur që filluan ta bëjnë këtë.

“Asgjë e keqe nuk ka ardhur fare prej saj, kështu që pse duhet të jetë diçka e fshehur?”, tha ajo.