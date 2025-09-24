Pa u bërë 24 orë nga shkarkimi i Erion Veliajt, në selinë e kryeministrisë, kreu i qeverisë shqiptare Edi Rama, po zhvillon që prej orës 11:00 një takim me katër nënkryetarët e bashkisë më të madhe në vend dhe kryetaren e komanduar, Anuela Ristani.
Në takim, siç raporton gazetarja e Tv Klan, Elja Zotka, po merr pjesë edhe drejtuesja politike e PS për Tiranën, Ogerta Manastirliu, që është njëherësh kandidate zyrtare për zgjedhjet e pjesshme për Tiranën.
Nuk dihet me saktësi se për çfarë po flitet, por mendohet se organizimi i këtyre zgjedhjeve mund të jetë tema kryesore.
Vendimi i Këshillit Bashkiak për shkarkimin e Erion Veliajt, i është dorëzuar Prefektit të Tiranës, i cili siç bën me dije Zotka, e ka miratuar zyrtarisht procedurën.
Brenda 1 ore shkresa do t’i dërgohet kryeministrit Edi Rama, për të vulosur përfundimisht shkarkimin e tre herë kryebashkiakut të Tiranës.
Pas këtij hapi, vihet në dijeni Presidenti i Republikës, Bajram Begaj për vakancën në mënyrë që të vendoset data për zgjedhjet e pjesshme në kryeqytet. Me shumë gjasë, qeveria do të mblidhet të enjten, 25 shtator.
Kujtojmë se Veliaj ka të drejtë të ankimojë vendimin në Gjykatë Kushtetuese, 15 ditë pas shpalljes së tij. Ky organ jep edhe verdiktin final. Megjithatë nuk dihet, nëse Veliaj do e ndërmarrë këtë hap, teksa ndodhet në qelinë e paraburgimit në Durrës, që prej 10 shkurtit 2025.
Ndërkohë, në orën 18:00, në Kopshtin e Edenit, kryeministri Edi Rama do të takojë deputetët e PS në Tiranë dhe ministrat e qeverisë.
