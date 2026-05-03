Një dron i paidentifikuar dyshohet se ka hyrë në hapësirën ajrore të Finlanda mëngjesin e 3 majit, në zonën e Virolahtit, pranë kufirit me Rusinë.
Sipas Ministrisë së Mbrojtjes së Finlandës, droni u pikas nga Forcat Ajrore në orët e para të ditës.
Deri tani nuk dihet se çfarë modeli është apo nga vjen, ndërsa më pas ai nuk është më në hapësirën ajrore finlandeze. Rasti po hetohet nga roja kufitare, por pa shumë detaje të bëra publike.
Finlanda ka një kufi të gjatë me Rusia, rreth 1.340 kilometra, dhe raste të tilla marrin vëmendje të madhe për shkak të situatës së sigurisë në rajon.
Në të njëjtën kohë, Ministria ruse e Mbrojtjes njofton se gjatë natës janë rrëzuar 334 dronë ukrainas në disa rajone të vendit, përfshirë zona pranë Shën Petersburg, jo shumë larg kufirit me Finlandën.
Nuk është hera e parë që ndodhin incidente të tilla. Në mars, Ukraina kërkoi falje pasi dy dronë të saj ranë në jug të Finlandës, pasi kishin dalë nga kursi.
Edhe vende të tjera evropiane kanë raportuar më herët raste të dyshuara të shkeljes së hapësirës ajrore.
