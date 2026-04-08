Inflacioni në Shqipëri vijon të qëndrojë nën kontroll, duke reflektuar një stabilitet relativ të çmimeve në ekonomi. Sipas të dhënave zyrtare nga INSTAT, në mars 2026 norma e inflacionit arriti në 2.6%, duke mbetur poshtë objektivit 3% të Bankës së Shqipërisë.
Në terma mujorë, çmimet u rritën me 0.7%, ndërsa presionet kryesore vijojnë të vijnë nga sektori i transportit dhe energjisë. Rritja më e fortë vjetore u regjistrua në transport me 7.5%, ndërsa shpenzimet për energji dhe qira dhanë kontributin më të madh në inflacion.
Ndërkohë, ushqimet, që zënë peshën më të madhe në shportën e konsumit, patën një rritje më të moderuar prej 1.3%, duke ndihmuar në frenimin e inflacionit total.
Në këtë nivel, inflacioni mbetet poshtë objektivit të Bankës së Shqipërisë, e cila synon stabilitetin e çmimeve përmes politikës monetare. Mekanizmi kryesor mbetet norma bazë e interesit, sipas së cilës, nëse inflacioni rritet mbi objektiv, banka ndërhyn duke shtrenjtuar kredinë dhe duke frenuar konsumin dhe investimet.
Aktualisht, institucioni monetar thekson se vendimmarrja do të mbetet e varur nga të dhënat ekonomike dhe zhvillimet globale, duke reflektuar një qasje të kujdesshme në kushtet e pasigurive të jashtme.
