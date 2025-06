Mungesa e turistëve izraelitë këtë verë do të ulë të ardhurat me 150-300 milionë euro

Turizmi grek pritet të humbasë të paktën 150 milionë euro të ardhura nga udhëtimet, për shkak të luftës midis Izraelit dhe Iranit. Ky është në fakt skenari optimist, sipas të cilit armiqësitë do të përfundojnë brenda javëve të ardhshme dhe fluturimet dhe mbërritjet e udhëtarëve izraelitë në Greqi do të rifillojnë gradualisht nga gushti.

Në këtë fazë, të gjitha fluturimet Greqi – Izrael në të dyja drejtimet janë pezulluar, me përjashtim të fluturimeve të riatdhesimit për izraelitët të operuara vetëm nga linjat ajrore izraelite.

Në të njëjtën kohë, agjencitë kryesore të udhëtimit të Izraelit kanë anuluar të gjitha mbërritjet e planifikuara në Greqi deri në fund të qershorit, ndërsa që nga pasditja e së premtes, ato për javën e parë të korrikut u anuluan gjithashtu.

Për sa kohë që zgjat kriza, datat e udhëtimit do të shtyhen. Pagesat paraprake të bëra për hotelet greke do të kompensohen ose me fluturime që do të zhvillohen më vonë këtë vit, ose kur udhëtimi të bëhet më në fund i mundur.

Në skenarin më të keq, i cili parashikon vazhdimin e armiqësive për të gjithë verën dhe ndoshta muajt e parë të vjeshtës, të ardhurat e humbura për turizmin grek pritet të kalojnë 300 milionë euro.

Sipas të dhënave nga Instituti i Konfederatës së Turizmit Grek (INSETE) dhe Banka e Greqisë, në vitin 2024, 621,000 izraelitë vizituan vendin, duke kaluar 3.9 milionë netë në vendpushimet greke. Në totalin e mbërritjeve, këto shifra përfaqësojnë 2% të mbërritjeve nga jashtë vendit. Sa i përket të ardhurave nga udhëtimet, sipas Bankës së Greqisë, izraelitët sollën 419 milionë euro, gjithashtu një pjesë prej 2% të të ardhurave totale nga udhëtimet e vendit.

Izraelitët konsiderohen ndër vizitorët me cilësinë më të lartë me karakteristika personale pozitive: Shpenzimet mesatare për frymë janë më të larta se mesatarja, duke arritur në 676 euro, ndërsa kohëzgjatja mesatare e qëndrimit ishte 6.3 ditë vitin e kaluar. Kreta, Rodosi, Kosi, Athina dhe Selaniku janë destinacionet kryesore për izraelitët.

Viti 2025 filloi shumë mirë dhe numri i pasagjerëve nga Izraeli në Greqi deri më tani është rritur me 42.3% krahasuar me vitin 2024, në 1.3 milion. /Ekathimerini