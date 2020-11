Gratë e prekura i trajtojmë me vitamina shtesë, por edhe me antibiotikë, që nuk dëmtojnë fetusin. Nëse infektimi ndodh në muajin e fundit, kur bebi është pjekur, ne e shpejtojmë ardhjen në jetë të tij, për të shpëtuar nënën dhe foshnjën. Në këtë pandemi, gruaja shtatzënë është në konsultë të vazhdueshme me gjinekologun dhe infeksionistin, nëse infektimi ka përparuar. Fatkeqësisht ka patur edhe fatalitete, por i këshillojmë gratë shtatzëna, me të vërejtur shenjat e para, të drejtohen te mjeku që ndjek shtatzëninë dhe mjeku i familjes”, shprehet Mirela Rista, Obstetër-Gjinekologe./Top Channel

g.kosovari