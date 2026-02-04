Gjykata Penale e Tiranës ka dhënë këtë të mërkurë vendimin për I.B-në, të akuzuar për vrasjen e Gentjan Bejtjes, ngjarje e ndodhur në vitin 2024 në Fushë Krujë.
I.B akuzohet se ka ndihmuar ekzekutorët e vrasjes së Gentjan Bejtjas në fshatin Larushk të Fushë-Krujës të largohen nga vendi i ngjarjes në fshatin Hasan, ku edhe kanë djegur makinën. Po ashtu bëhet me dije se Beqaraj ka vëzhguar në kohë të ndryshme viktimën në afërsi të banesës së tij.
Kujtojmë se në lidhje me vrasjen e Gentjan Bejtjes janë arrestuar më herët Edison Haxhiu, ndërsa Flodian Plaku i njohur edhe me emrat Flodian Serjani dhe Flodian Memo, i cili kishte rolin e qitësit është ende në kërkim nga policia.
42-vjeçari Gentjan Bejtja u ekzekutua në oborrin e shtëpisë së tij në Larushkë të Fushë Krujës në 2024.
