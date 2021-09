Në një intervistë të fundit të dhënë për Pierce Morgar, Cristiano Ronaldo rrëfen anën tjetër të medaljes së një personazhi publik të këtyre përmasave.

“Eshtë shumë e mërzitshme të jesh “Unë”. Gjithçka është shumë e bukur kur fillon fama, më pas, me kalimin e viteve i she gjërat ndryshe. Mund të kesh një të dashur, familje apo fëmijë, pra kërkon pak intimitet, por ky nuk është më,” – thotë Ronaldo në këtë intervistë.

“Po të kisha mundësi do të paguaja për pak intimitet. E di që njerëzit mendojnë se kam para, kam makina e gjëra si këto, por këto nuk janë gjithçka. Më beso, të jesh shumë i famshëm nuk është mirë,” – vazhdon ylli i ri Manchester United.

“A e dini sa herë kam shkuar në park me fëmijët? Zero. Nëse shkoj atje patjetër vinë shumë njerëz. Nuk mund të shkojë në lokal me miqt e mi sepse nuk do të ndihen mirë me mua. Ndihem sikur jam në një kafaz, por është shumë vonë për ta ndryshuar këtë situatë,” – përfundoi portugezit.

