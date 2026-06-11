Faza e grupeve të Kupës së Botës 2026 pritet të sjellë një nga turnetë më të ngjeshur dhe më spektakolarë në histori, me 72 ndeshje të zhvilluara brenda pak më shumë se dy javësh, nga 11 deri më 27 qershor.
Mes një orari të ngarkuar dhe shumë përballjeve çdo ditë, disa ndeshje cilësohen si “të domosdoshme për t’u parë” për shkak të historisë, rivalitetit dhe cilësisë së skuadrave.
Më 16 qershor, në New Jersey, do të përballen Franca dhe Senegali. Kjo ndeshje sjell kujtimin historik të Botërorit 2002, kur Senegali mposhti Francën në ndeshjen hapëse si kampione në fuqi. Tani, dy ekipet rikthehen pas më shumë se dy dekadash në një duel që pritet të jetë shumë i fortë, sidomos në një grup të konsideruar “grupi i vdekjes”.
Një tjetër përballje e madhe është ajo mes Anglisë dhe Kroacisë më 17 qershor në Dallas. Kjo ndeshje rikthen kujtimet e gjysmëfinales së Botërorit 2018, ku Kroacia eliminoi Anglinë dhe më pas arriti finalen. Anglia, nën drejtimin e trajnerit Thomas Tuchel, kërkon të marrë hak dhe të vendosë dominimin në grup.
Në fund të fazës së grupeve, më 27 qershor në Miami, do të përballen Kolumbia dhe Portugalia. Ky duel pritet të jetë vendimtar për kreun e Grupit K. Portugalia shihet si favorite në letër, por Kolumbia vjen me formë të mirë dhe me lojtarë kreativë, që mund të ndryshojnë fatin e ndeshjes.
Një nga ndeshjet më të spikatura të fazës së grupeve në Kupën e Botës 2026 pritet të jetë dueli mes Brazilit dhe Marokut, që luhet më 13 qershor në East Rutherford. Kjo përballje konsiderohet si një nga sfidat më të forta të fundjavës së parë të turneut, duke vënë përballë pesë herë kampionët e botës me një nga skuadrat më surprizuese të Botërorit të kaluar.
Brazili vjen në këtë turne me një brez që po kalon tranzicion, ku përvoja dhe talenti ndërthuren, edhe pse disa nga yjet e skuadrës ende mbeten në nivelet më të larta të futbollit evropian. Një nga emrat kryesorë është Vinicius Junior, i cili pritet të jetë pika kryesore e ofensivës braziliane. Në stol, skuadra drejtohet nga trajneri Carlo Ancelotti, i cili synon ta çojë Brazilin sa më larg në turne, duke rikthyer pretendimet për titullin botëror.
Nga ana tjetër, Maroku vjen si një skuadër që ka fituar respekt ndërkombëtar pas paraqitjes historike në Botërorin e Katarit 2022, ku arriti deri në gjysmëfinale. Skuadra afrikane kërkon të përsërisë atë sukses dhe të konfirmojë veten si një forcë e re e futbollit botëror. Në këtë ekip spikasin lojtarë si Brahim Diaz dhe mbrojtësi i djathtë Achraf Hakimi, të cilët pritet të jenë vendimtarë si në mbrojtje ashtu edhe në sulm.
Këto pesë sfida cilësohen si më të rëndësishmet të fazës së grupeve të Botërorit 2026, duke dhuruar histori, rivalitet dhe potencial për surpriza, që mund të ndikojnë gjithë rrjedhën e turneut.
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