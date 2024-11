Kjo e mërkurë, rezervon nëntë ndeshjet e fundit për raundin e pestë në Ligën e Kampioneve.

Padyshim, vëmendja më e madhe do të jetë te kryendeshja e mbrëmjes, Liverpool-Real Madrid. Dy ekipe që shihen si pretendente për të fituar trofeun, do të përballen me njëra-tjetrën në “Anfield”, në një sfidë ku spektakli është i garantuar.

Sfidë interesante është edhe ajo mes Aston Villa dhe Juventus. Italianët synojnë rikthimin te fitorja, por përpara kanë një transfertë delikate.

Në takimet e tjera, Dortmund sfidon Dinamo Zagreb, ndërsa Bologna përballet me Lille.