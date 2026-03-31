Përfaqësuesja e Ukrainës ka kaluar në avantazh kundër Shqipërisë, duke shënuar golin e parë në këtë ndeshje vendimtare për kualifikimet.
Goli u shënua pas një aksioni të rrezikshëm, ku sulmuesi ukrainas Yaremchuk arriti të gjejë rrjetën pas një kombinimi të shpejtë në zonën e Shqipërisë. Pritja e portierit Strakosha nuk mjaftoi për të ndalur topin, duke lënë skuadrën shqiptare pas në rezultatin 0-1.
Kuqezinjtë do të kërkojnë të reagojnë në pjesën e mbetur të ndeshjes, duke shfrytëzuar çdo mundësi për të barazuar rezultatin dhe për të rikthyer kontrollin e lojës.
