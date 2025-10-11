Shqipëria luan ndeshjen më të rëndësishme të kësaj fushate kualifikuese, ku në Leskovc përballet me Serbinë, një duel direkt për vendin e dytë në Grupin K që të dërgon në “Play Off”-et e Botërorit.
Sipas asaj që mëson gazetari i Top Channel, Endi Tufa, Sylvinho i ka besuar rreshtimit të tij “bazë” 4-3-3, formacion që u zyrtarziua më vonë nga vetë FSHF.
Në portë do të jetë Strakosha. Mbrojtja do të përbëhet nga Hysaj, ajeti, Gjimshiti dhe Mitaj. Në mesfushë është treshja Asllani, Laçi dhe Shehu. Ndryshimi i vetëm vjen nga krahu i majtë i sulmit, aty ku nuk do të jetë as Bajrami dhe as Hoxha, por Myrto Uzuni, ndërsa krahu i djathtë i është besuar Brojës. Në majën e sulmit do të jetë sërish Manaj.
Ndërkohë edhe Serbia ka publikuar 11-shen e saj me rreshtimin 3-5-2.
REZULTATI LIVE:
SERBI 0-0 SHQIPËRI
KOMENTI LIVE:
1′ Shkelmohet topi në Leskovc!
FORMACIONET ZYRTARE:
