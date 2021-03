Federata shqiptare e Futbollit i ka dërguar një letër qeverisë shqiptare për të lejuar që në stadium gjatë ndeshjeve të lejohet 30 % e tifozëve ashtu siç e lejon edhe UEFA.

Nëse kjo do të lejohet nga qeveria, atëherë në ndeshjet e luajtura në “Air Albania”, stadiumi do të mirëpres 6500 tifozë. FSHF kërkon që kjo të aplikohet në ndeshje e kombëtares Shqipëri-Angli më 28 mars në Tiranë, të lejohen 30 % të tifozëve duke respektuar të gjitha protokollet e COVID-19. Lejimi i tifozwve të nis me këtë ndeshje dhe të bëhet edhe më të tjerat në vijimësi duket rikthyer paska jetën sociale pas një viti të vështirë shprehet FSHF.

Në letër theksohet dhe disa shembujt të rikthimit të tifozëve në stadiume në kompeticionet të ndryshme nga UEFA apo edhe nga vende të tjera si Danimarka, Norvegjia , Rusia etj.

Kjo letër vjen edhe pas kërkesës që u bë gjatë ditës së sotme nga grupimi i ‘Tifozave Kuq e Zi’ ku i ka kërkuar qeverisë shqiptare që të lejojë rikthimin e sportdashësve në stadiume. Këtë kërkesa ata e bëjnë me rastin e ndeshjeve të kombëtares në fund të marsit, që i konsiderojnë tejet të rëndësishme. Ata thonë se janë të vetëdijshëm për situatën me pandeminë, por duke parë fushatën e vaksinimit si dhe mënyrën që kanë vepruar disa shtete, kërkojnë rikthimin e tifozëve.