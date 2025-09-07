Policia e Tropojës ka goditur shtatë raste të ndërtimeve pa leje në zona të mbrojtura, pas kontrolleve dhe verifikimeve në terren të kryera gjatë dy ditëve të fundit.
Si rezultat i operacionit, Komisariati i Policisë Tropojë, në bashkëpunim me specialistët për Hetimin e Krimeve, ka shpallur në kërkim dy shtetas, si dhe ka proceduar në gjendje të lirë pesë të tjerë, për veprën penale “Ndërtimi i paligjshëm”.
Në kërkim janë shpallur:
S. B., 47 vjeç, banues në fshatin Gegaj, pasi në bjeshkën e “Ujzës” ka ndërtuar objekt pa lejen e organeve kompetente.
A. D., banues në Tiranë, pasi në bjeshkët e lagjes “Malaj”, Valbonë (zonë e mbrojtur), po ndërtonte një objekt pa leje. Në gjendje të lirë u procedua edhe babai i tij, shtetasi S. D.
Gjithashtu, u referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit:
G. K. dhe S. A., banues në Tropojë, pasi në bjeshkët e “Sylbicës” kanë ndërtuar objekte pa lejen e organeve kompetente.
P. Gj., banues në Pukë, pasi në fshatin Breg Lumi ka kryer punime ndërtimi pa lejen e organeve kompetente.
K. H., banues në fshatin Viçidol, pasi në vendin e quajtur bjeshkët “Rrëzë Shkëlzenit”, po ndërtonte një objekt pa lejen e organeve kompetente.
Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Kukës, për veprime të mëtejshme.
