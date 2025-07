I ftuar në emisionin “Real Story” në ABC News, analisti politik Roland Bejko theksoi se për të çarë në skenën politike, partitë e vogla duhet të ndërtojnë një bazë të qëndrueshme mbi parime dhe vlera të qarta. Sipas tij, këto forca nuk mund të funksionojnë si modele autoritare, por duhet të gjejnë një kohezion të brendshëm dhe të ndërtojnë një marrëdhënie të shëndetshme mes anëtarëve të tyre, e cila nuk duhet të prishet përmes përplasjeve publike.

Bejko nënvizoi se partitë që synojnë të sjellin ndryshim duhet të kenë si udhërrëfyes vlerat demokratike, tolerancën, komunikimin e hapur dhe përkushtimin ndaj çështjeve thelbësore si liria, ndërtimi i shtetit dhe reforma sociale e ekonomike.

“Gjithçka që këta e kanë realizuar shumë gjatë dhe në detaj se si është paraqitur politika në 35 vite dhe e kanë paraqitur atë në fushata që kanë bërë, në studio dhe në biseda individuale. Këta duhet t’i kenë manual mbi tavolinë, duhet që të mbështeten në vlera morale, në parime të qëndrueshme, mbi tolerancën pa diskutim dhe duhet që të gjejnë një kohezion të brendshëm, sepse nuk mund që të funksionojë një parti moderne mbështetur tek autoritarizmi i një lidershipi të caktuar dhe tek disiplina. Këta janë të detyruar që të bashkëjetojnë në koherencë dhe të ndërtojnë disa shtylla pricipale mbi të cilat këta nuk duhet t’i negociojnë me asnjë siç janë çështjet e lirisë, të komunikimit dhe njëri-tjetrin, me shtet bërjen, me republikën me gjithçka që është keq në aspektin politik, por dhe ekonomik, social e të tjera. Këta duhet të ruajnë fillimisht një marrëdhënie të brendshme, të ruajnë njëri-tjetrin dhe të mos i zgjidhin në debate publike”, tha Bejko.