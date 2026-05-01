Një 57-vjeçar është arrestuar nga policia pasi akuzohet për ndërtim të paligjshëm, duke zaptuar të gjithë hapësirën e përbashkët të një pallati në Tiranë.
Gjatë kontrollit dhe verifikimeve të kryera, përfshirë edhe monitorimin me dron, u konstatua se në tarracën e një pallati ishte ndërtuar pa leje një objekt që zinte të gjithë sipërfaqen.
Ngjarja ka ndodhur në rrugën “Frederik Shiroka”, ku u evidentua se shtetasi me iniciale S. S., 57 vjeç, kishte ndërtuar një banesë pa leje në tarracën e një kompleksi banimi.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprën penale “Ndërtimi i paligjshëm”.
