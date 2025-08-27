Kina ka publikuar një udhëzues për të përshpejtuar tranzicionin e gjelbër dhe me karbon të ulët të vendit dhe për të forcuar ndërtimin e tregut kombëtar të tregtimit të karbonit.
Sipas draftit, deri në vitin 2027, tregu i tregtimit të karbonit të vendit do të përfshijë të gjithë sektorët kryesorë industrialë dhe tregu kombëtar vullnetar i tregtimit të reduktimit të emetimeve të gazeve serrë do të zgjerohet për të përfshirë të gjitha fushat kryesore, shkruan “Xinhua”.
Deri në vitin 2030, pritet të krijojë një treg kombëtar të tregtimit të karbonit bazuar në një sistem “cap-and-trade” me alokime falas dhe me pagesë.
Vendi pritet të japë rezultate të dukshme të reduktimit të emetimeve, të përmirësojë kuadrin rregullator dhe të nxisë një mekanizëm çmimesh karboni me nivele të arsyeshme.
Udhëzimi kërkon zgjerimin e mbulimit të tregut kombëtar të tregtimit të karbonit, përmirësimin e sistemit të ndarjes së kuotave të emetimeve të karbonit dhe forcimin e udhëzimit dhe mbikëqyrjes mbi skemat rajonale pilot të tregtimit të karbonit.
Gjithashtu, ai nxit përpjekjet për të zhvilluar tregun kombëtar vullnetar të reduktimit të emetimeve të gazrave serrë përmes masave të tilla si rritja e koordinimit të burimeve të reduktimit të karbonit, rregullimi i aktiviteteve vullnetare të reduktimit të emetimeve dhe promovimi i zbatimit të reduktimeve të certifikuara të emetimeve.
