Ndërtimi i autostradës Elbasan – Lekaj do të ketë një kosto totale prej 148 milionë eurosh, përfshirë TVSH-në. Autoriteti Rrugor Shqiptar ka nënshkruar tashmë kontratat me kompanitë fituese, të cilat do të realizojnë punimet në 6 segmentet e këtij aksi. Me këtë hap, nisën punimet që, sipas kushteve të tenderit, pritet të përfundojnë brenda 24 muajsh, përkatësisht deri në dhjetor të vitit 2026.

Ky projekt i rëndësishëm rrugor do të shtrijë një distancë prej 40.7 km dhe do të kalojë nëpër zonat e Elbasanit (Bradashesh, Shirgjan, Gjegjan, Cërrik, Papër), Peqinit (Pajovë, Shez, Gjocaj, Peqin, Karinë) dhe Kavajës (Sinaballaj, Rrogozhinë). Segmenti do të nisë pranë ish-Kombinatit Metalurgjik në Elbasan dhe do të përfundojë në Lekaj, afër Rrogozhinës.

Ky aks është pjesë e Korridorit 8, dhe pas përfundimit të punimeve do të shndërrohet në autostradë, me një shpejtësi maksimale të lejuar që do të variojë nga 90 deri në 140 km/orë, sipas dokumenteve të tenderit.

Korridori 8 konsiderohet si një projekt kyç për infrastrukturën në Shqipëri dhe aktualisht janë në punë edhe 8 lotet e tjera që shtrihen nga Elbasani në drejt