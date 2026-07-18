Pentagoni ka akorduar 7.1 milionë dollarë kompanisë Martin Materials Solutions për të zgjeruar prodhimin vendor të xhamit special të kualifikuar për hapësirën kozmike, një material kyç që mbron qelizat diellore të satelitëve.
Investimi, i shpallur më 17 korrik nën Aktin e Prodhimit të Mbrojtjes nxjerr në pah shqetësimin në rritje të Pentagonit për rreziqet në zinxhirin e furnizimit, madje edhe për komponentë relativisht të vegjël që janë thelbësorë për ndërtimin e anijeve kozmike ushtarake dhe civile.
Martin Materials Solutions është një nga pak kompanitë amerikane që prodhojnë ose përpunojnë xham mbrojtës për qelizat diellore të satelitëve.
Financimi do të shfrytëzohet për të krijuar dhe zgjeruar kapacitetet prodhuese në fabrikën e kompanisë në Twinsburg, Ohio.
Xhami mbrojtës për qelizat diellore përbëhet nga fletë të holla materiale rezistente ndaj rrezatimit, të cilat vendosen mbi qelizat fotovoltaike të paneleve diellore të satelitëve.
Ky xham i mbron qelizat nga rrezatimi kozmik, mikrometeoritet, filtron valët e dëmshme të dritës dhe ndihmon në ruajtjen e integritetit strukturor të tyre gjatë viteve të gjata të operimit në orbitë.
Kompania Martin Materials Solutions, një ndërmarrje e vogël private e specializuar në xhamin teknik, prodhon gjithashtu xham për pasqyra të kontrollit termik, të cilat reflektojnë nxehtësinë dhe parandalojnë mbinxehjen e elektronikës së satelitëve.
Financimi është bërë nën Titullin III të Aktit të Prodhimit të Mbrojtjes, i cili i lejon qeverisë federale të investojë drejtpërdrejt në kompani, pajisje dhe kapacitete prodhuese për të zgjeruar ose rikthyer furnizimin vendor të materialeve dhe teknologjive me rëndësi jetike për sigurinë kombëtare.
Ky vendim synon të rrisë kapacitetet prodhuese amerikane dhe të ulë varësinë nga një numër i kufizuar burimesh, qofshin ato vendase apo të huaja, për materiale të kualifikuara për përdorim në hapësirë.
Investimi reflekton strategjinë më të gjerë të Pentagonit për të siguruar zinxhirë furnizimi më rezistentë, sidomos në sektorin hapësinor, ku varësia nga furnizues të huaj mund të paraqesë rreziqe strategjike në rast tensionesh gjeopolitike.
Leave a Reply