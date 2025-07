Bajraktari i Shalës Zef Vladaj i bën thirrje qeverisë për dialog dhe të mos vazhdojnë aksionin për prishjen e objekteve pa leje.

Duke folur për gazetarët, pas Kuvendit të Burrave, Vladaj thotë se është e habitshme se si një shtet i tërë u turr në një fshat.

“Kur e pashë gjendjen kështu, kur i pashë djelmoshat e Thethit, kur i pashë burrat e Thethit, kur i pashë gratë e Thethit tu qajt, sa edhe fëmijës me i hy tmerri në barkun e nënës, kjo nuk lejohet në Shqipëri e në demokraci. Kryeministri ka qenë këtu. Kryeministri i ka pa vetë të gjitha. Pse i lanë me i bo? Pse shteti është më i mençur se sa na? Na edhe nëse i kemi bërë, i kemi bërë në tokat tona, në tokat e pesëqind vjeçarëve që jetojmë në këtë vend. Dhe sot na thotë je pa tapi.

Unë jam mbaj mend shumë mirë kur na kanë kërkuar taksat. Na kanë kërkuar, na kanë kërkuar mish, lesh, mish e desh, bagëtish, vej e të gjitha. Na i ka kërkuar shteti Enver Hoxhës. Na i kena pronat pesëqind vjeçare, kur edhe Enver Hoxha na ka marrë taksën për to dhe sot ai më thotë, mu nuk e ke pronë të legalizume. Po nuk kam more pronën, se kam pagu taksat për to. Edhe me Zogun i kena pagu taksat. Jemi të barabartë si Vlora, Saranda. Kur i pezullon punimet atje, vallë këtu pse nuk i pezullon? Unë i kam kërkuar bashkëbiseduar me ta. Unë nuk kam kërkuar për t’u përplasur me shtetin. Të bashkëbisedojmë, , e jo të bëhet një gjë e tillë.

E kujt ia rrëzojmë shtëpinë vëllaut. Në Dukagjin e jo në Dukagjin, por unë kam nga katër anët e Shqipërisë. Edhe në Kosovë, edhe në Bruksel, ton diaspora. Më kanë bërë mesazhe dhe më thanë jemi gati me ardh. Unë popullin tim do të mbroj, me të drejtë, nuk e kam fjalën mos me zbatu ligjin. Do t’i bëj thirrje kryeministrit, qeverisë vendore. Atij kryetarit të bashkisë. E kujt ia shembe shtëpiat o Benet Beci, vëllaut. Kurrë nuk është dashur me e bo një gjë të tillë.

Nëse nuk i largoni. Nëse nuk hiqni dorë, unë do të njoftoj diasporën, do të njoftoj Dukagjinin, Pukën, Kukësin, Malësinë e Madhe në katër anët. Ka për t’i pas këtu në Theth, para Bashkisë e kudo. Mos guxo me ardhë, me shfrytëzuar rastin, as me Thethin, as me Dukagjinin. Se ato kulla që i kena bo, thotë rapsodi. Ato kulla me bajrak i bëmë me djersë e i mbrojtëm me gjak. Na nuk jemi për t’i mbrojt me gjak, por mi kullat tona. Mos na prekni, mos na prekni, mos na prekni sepse jemi shqiptarë, jemi vëllezër, duam dialog dhe çdo gjë me shku në vend”, tha ai.