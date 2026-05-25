Prokuroria e Sarandës ka lëshuar këtë të hënë, më 26 maj, dhjetëra urdhër-arreste për efektivë të Komisariatit të Sarandës, zyrtarë lokalë, si dhe biznesmenë apo ndërtues.
Gazetarja e Klan News Greta Haskaj raporton se ata dyshohen për vepra të ndryshme penale që lidhen me ndërtimet pa leje në Sarandë e Ksamil.
Sipas gazetares, aktualisht një operacion i gjerë i Drejtorisë së Policisë Vlorë dhe Komisariatit të Sarandës është duke u zhvilluar në shtrirje të gjerë.
Deri tani mësohet se janë ekzekutuar vetëm tre urdhër-arreste, dy për dy efektivë të Komisariatit të Sarandës dhe një për një biznesmen, emrat e të cilëve ende nuk janë bërë të ditur, ndërkohë që vijojnë kontrollet e banesave dhe mjediseve të tjera për ekzekutimin e urdhër-arresteve.
Deri tani të arrestuarit janë K.P., inspektor i policisë së zonës në Ksamil, dhe A.P., pronar i një hoteli në Sarandë. Po ashtu, u arrestua edhe efektivi tjetër i Komisariatit të Sarandës, K.S. Vijon kërkimi për oficerin me inicialet I.K.
Operacioni lidhet me hetimet e nisura pas arrestimeve të mëparshme të zyrtarëve të Policisë së Sarandës.
