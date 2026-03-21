Robert Mueller, ish-prokurori special i cili udhëhoqi hetimin mbi ndërhyrjen ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 dhe lidhjet e mundshme të Donald Trump dhe Moskës, ka ndërruar jetë në moshën 81-vjeçare.
Lajmi u konfirmua nga familja e tij përmes një deklarate të shpërndarë në media.
“Me pikëllim të thellë ndajmë lajmin se Bob ndërroi jetë mbrëmë. Familja kërkon që privatësia e saj të respektohet”, thuhet në reagimin e familjarëve, raporton The Guardian.
Mueller u emërua si prokuror special në vitin 2017 nga zëvendësprokurori i përgjithshëm i asaj kohe, Rod Rosenstein. Ai mori në dorë një nga hetimet më të ndjeshme politike të Shteteve të Bashkuara, duke shqyrtuar ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 dhe çdo lidhje të mundshme me fushatën e Donald Trump.
Hetimi i tij, i cili zgjati pothuajse dy vite, prodhoi një raport të detajuar që analizonte aktivitetet ruse dhe sjelljen e figurave kyçe të administratës Trump. Edhe pse raporti nuk arriti në një konkluzion të drejtpërdrejtë për bashkëpunim kriminal mes fushatës së Trump dhe Rusisë, ai mbeti një dokument kyç në debatin politik dhe juridik në SHBA.
Mueller njihej për profilin e tij të ulët publik dhe reputacionin për integritet profesional, duke qenë më parë edhe drejtor i FBI-së për më shumë se një dekadë.
