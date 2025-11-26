Është shuar nga jeta në moshën 40-vjeçare këngëtari i njohur Shpat Kasapi. Mediat në Maqedoninë e Veriut raportojnë se ai ka pësuar një atak kardiak gjatë qëndrimit të tij në Itali.
Ky lajm ka tronditur publikun dhe komunitetin artistik shqiptar, pasi Shpat Kasapi njihet për karrierën e tij të gjatë muzikore dhe hitet që e bënë të dashur për shumë breza.
Shpat Kasapi ishte një këngëtar i njohur shqiptar nga Tetova, i lindur më 1 maj 1985. Arsimin fillor e ndoqi në shkollën “Liria” në Tetovë, më pas vijoi studimet në kolegjin turk “Yahya Kemal” në Shkup, ndërsa fakultetin e përfundoi në Universitetin “FON”.
Talenti i tij në muzikë u shfaq herët. Kasapi nisi karrierën artistike që në fëmijëri, duke marrë pjesë në festivale të ndryshme, ku në moshën 13-vjeçare fitoi çmimin e parë në festivalin “Bletëzat ‘98” në Tetovë. Suksesi i tij u konsolidua me kalimin në skenën e të rriturve, duke u vlerësuar me çmimin e parë në “Këngët e Stinës 2002” në Tiranë, çmimin e publikut në “Nota Fest 2003” dhe “Albafest 2003” në Shkup, si dhe me një sërë çmimesh të tjera që pasuan.
Kasapi u shqua ndër vite në festivale të rëndësishme si “Pop Idol 2004”, “Top Fest”, “Kënga Magjike” dhe “Zhurma Show Awards”, ku mori vlerësime për interpretimin, videoklipet dhe hitet e tij, përfshirë çmimin “Best Male 2010” me këngën “Mëkatare”. Por më shumë njihet për “Valle Kosovare”, një nga këngët më të dëgjuara të dasmave shqiptare. Ai publikoi disa albume të suksesshme dhe mbeti një nga emrat më të dashur të muzikës zbavitëse shqiptare.
Leave a Reply