Ka ndërruar jetë mëngjesin e kësaj të hëne, 30 mars, i dënuari me burgim të përjetshëm Hysni Qamil Repaj.
64-vjeçari lindur dhe banues në Shkodër vuante dënimin në burgun e Drevonës për veprën penale të vrasjes dhe të armëmbajtjes pa leje.
“Sot, më datë 30.03.2026, rreth orës 09:40, është shoqëruar me urgjencë në ambientet e Spitalit Rajonal Korçë i dënuari me burgim të përjetshëm, Hysni Qamil Repaj, i datëlindjes 15.01.1962, lindur dhe banues në Shkodër. I dënuari vuante dënimin për veprat penale “Vrasje me dashje në lidhje me një krim tjetër” dhe “Armëmbajtje pa leje”, të parashikuara nga nenet 77 dhe 278 të Kodit Penal”, njofton policia.
Gjatë vuajtjes së dënimit, ai është trajtuar edhe për probleme të shëndetit mendor nga mjeku psikiatër. Në konsultën e kryer këtë të hënë nga mjeku i institucionit, 64-vjeçari, u pa se i kishte të rrahurat e zemrës ishin të ulëta (bradikardi).
Për këtë arsye, i dënuari u dërgua urgjentisht në shërbimin e urgjencës së Spitalit Rajonal Korçë për vlerësim të mëtejshëm nga mjekët specialistë.
Gjatë procedurave të ekzaminimit në ë spital, gjendja shëndetësore e tij u përkeqësua, duke përfunduar në arrest kardiak respirator. Pavarësisht ndërhyrjes dhe ndihmës mjekësore të dhënë, ai nuk arriti të rikthehej në jetë, duke rezultuar në humbjen e jetës.
