Aktori Skocez, Sir Sean Connery ka vdekur në moshën 90 vjeç.

Ai ishte i njohur për rolin e tij të James Bond, duke qenë i pari që solli këtë rol në ekran.

Djali i tij ka njoftuar se Sir Sean vdiq në gjumë, ndërsa po qëndronin në Bahamas dhe se aktori kishte qenë “i sëmurë për ca kohë”,

Karriera e tij e aktrimit zgjati dekada dhe fitoi një Oskar në 1988 për rolin e tij si një polic irlandez në The Untouchables.

Filmat e tjerë të Sir Sean përfshinin The Hunt for Red October, Indiana Jones and the Last Crusade dhe The Rock.

/e.rr