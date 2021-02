Legjenda e basketbollit shqiptar, Arben Fagu ka ndërruar jetë ditën e sotme në moshën 65-vjeçare.

Fagu ka qenë basketbollist teksa ka trainuar edhe ekipe si Partizani apo Dinamo.

Tirana Eagles Basket shpreh ngushëllimet për Arben Fagun, legjendën e basketbollit i cili ka përfaqësuar fanellën e Partizanit dhe kombëtares shqiptare.

MENGJESI SOT ERDHI ME NJE LAJM TE TRISHTE E TE KOBSHEM E TE PABESUESHEM. NJE NGA IKONAT E PARTIZANIT POR EDHE BASKETBOLLIT SHQIPTAR SI SPORTIST POR SIDOMOS SI TRAINER MJESHTRI I IMADH ARBEN FAGU KA NDRUAR JETE PAS NJE SEMUNDJE QE ERDHI PA PRITUR PER TA NDARE PROFESORIN NGA NE E PER TE NA LENE KESHTU PA FJALE E ZEMERTHYER TE QOFTE DHEU I LEHTE PROF BENI BOSHLLEKU QE NA LE NUK DO MBUSHET KURRE. 😭😭😭😭 E PAHARUAR PUNA DHE VEPRA JOTE PERJETE.



