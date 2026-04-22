Një i burgosur 69-vjeçar ka ndërruar jetë në IEVP Fier, pasi u dërgua në spital në gjendje të rënduar shëndetësore.
Sipas të dhënave paraprake, ai u transportua mëngjesin e sotëm drejt Spitali Rajonal Fier me puls dhe në gjendje të rënduar shëndetësore, duke shfaqur probleme si hipertension arterial, hiperuricemi dhe ankth. Pavarësisht ndërhyrjes mjekësore, 69-vjeçari nuk ka mundur të mbijetojë.
Trupi i pajetë ndodhet aktualisht në morgun e qytetit të Fierit, ku pritet të kryhet ekspertiza mjeko-ligjore për të përcaktuar zyrtarisht shkakun e vdekjes.
Luan Sali Bundo ishte dënuar me 10 vite burg për veprat penale “mashtrim” dhe “ndihmë për kalim të paligjshëm të kufirit”, ndërsa i kishin mbetur edhe 4 vite e 11 muaj për të vuajtur nga dënimi.
