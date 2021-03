Një lajm i trishtë për Forcat e Armatosura dhe jo vetëm, ka mbërritur këtë mëngjes.

Gjenerali Ndriçim Sallaku ka humbur betejën me virusin Covid-19. Me detyrë komandant i Komandës Mbështetëse, Sallaku ndërroi jetë në një nga spitalet Covid.

Ndërkohë, ministri i Mbrojtjes i ka kushtuar një postim në rrjetet sociale ngjarjes.

Niko Peleshi shkruan sot:

Nuk kam fjalë për ndarjen e papritur nga jeta të komandantit të Komandës Mbështetëse, gjeneral brigade Ndriçim Sallaku.



Në kaq pak kohë në krye të Ministrisë së Mbrojtjes, gjeneral Sallaku tregoi se ishte një ndër bashkëpunëtorët më të spikatur, me një sens të jashtëzakonshëm ndjeshmërie për komunitetin, të cilën e tregoi edhe gjatë përmbytjeve të fundit në Nënshkodër dhe Katund të Ri.



Gjeneral Sallaku fitoi çdo sfidë ku shërbeu në Forcat e Armatosura, por fatkeqësisht humbi betejën me COVID-19.

Do të kujtojmë përgjithmonë Gjeneral!

/a.r