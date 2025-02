Është ndërprerë seanca në GJKKO ndaj kryebashkiakut Erion Veliaj. Burime për Klan News bëjnë me dije se seanca do të rifillojë në orën 13:30, pasi avokatët kanë kërkuar të njihen me dosjen.

“Avokatët kanë kërkuar të lexojnë 66 fashikujt hetimorë deri në këtë fazë”, raporton gazetarja Glidona Daci.

Në ambientet e Gjykatës së Posaçme po shqyrtohet masa e sigurisë edhe ndaj bashkëshortes së Veliajt, Ajola Xoxa dhe biznesmenëve të tjerë.

Ndërkohë, kryeministri Edi Rama është i pranishëm në një dëgjesë me grupin parlamentar të PS-së, ku po flet jo vetëm për çështjen “Veliaj”, por edhe me atë çfarë po ndodh aktualisht me institucionet e drejtësisë.