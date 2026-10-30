Ndërpritet Bojkoti i Avokatëve në GJKKO/Dhoma e Avokatisë vendos zbatimin e vendimit të gjykatës Administrative.
Bojkoti nisi më 8 shtator 2026, pas kundërshtimeve të avokatëve ndaj Rregullores së Brendshme të GJKKO-së, e cila hyri në fuqi më 1 shtator.
Një nga pikat më të kundërshtuara ishte ndalimi i përdorimit të telefonave celularë gjatë seancave gjyqësore.
Sipas Dhomës së Avokatisë, kufizimet cenonin ushtrimin e profesionit dhe të drejtën për një mbrojtje efektive.
Më 23 shtator, Dhoma vendosi përshkallëzimin e bojkotit, duke e shtrirë atë edhe në seancat për masat e sigurimit personal, çka solli shtyrjen e një numri të konsiderueshëm procesesh gjyqësore.
Përplasja mori një zhvillim të ri më 28 tetor, kur Gjykata Administrative e Apelit pranoi kërkesën për sigurimin e padisë të paraqitur nga Shoqata e Avokatëve Antikorrupsion dhe vendosi pezullimin e efekteve të dy vendimeve të Dhomës së Avokatisë, të datave 8 dhe 23 shtator, deri në shqyrtimin e çështjes në themel.
Vendimi i gjykatës nuk përbën një zgjidhje përfundimtare të konfliktit, por pezullon përkohësisht zbatimin e vendimeve që urdhëronin bojkotin.
Vendimmarrja pritet të përcaktojë fundin e një përplasjeje institucionale që prej javësh ka ndikuar në zhvillimin e proceseve gjyqësore në Gjykatën e Posaçme.
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