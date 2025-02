Ministri i Jashtëm hungarez Peter Szijjarto në një video-mesazh të transmetuar nga kanali televiziv M1 tha se Hungaria do të vërë veton ndaj zgjatjes së sanksioneve individuale të BE-së kundër qytetarëve rusë dhe kompanive ruse në mars, nëse Brukseli dhe Kievi dështojnë të përmbushin kërkesat e Budapestit në fushën e sigurisë energjetike. Ai konfirmoi se synon të monitorojë rreptësisht nëse BE i përmbush detyrimet e saj.

“Të hënën e kaluar, ne morëm garanci nga Komisioni Evropian se do të sigurojë që Ukraina të mos kërcënojë sigurinë energjetike të Hungarisë dhe Evropës Qendrore. Nëse Komisioni Evropian nuk e mban fjalën dhe nuk mund ta detyrojë Ukrainën të marrë masa që garantojnë sigurinë energjetike të Hungarisë. Ata do të duhet të mbajnë përgjegjësi për këtë kur të merret vendimi i radhës për sanksionet nga Komisioni”, tha ministri i Jashtëm.

Szijjarto përsëriti se Hungaria i konsideron të papranueshme veprimet e Ukrainës, të cilat kërcënojnë sigurinë energjetike të vendeve të Evropës Qendrore, dhe po ashtu mosveprimin e lidershipit të BE-së për të bërë diçka për situatën. Kështu, Budapesti kërkoi që Brukseli të zhvillojë bisedime me Kievin për këtë temë, duke sjellë edhe Hungarinë dhe Sllovakinë të ulen. Komisioni Evropian u detyrua të pajtohej me kushtet e Hungarisë.

“Nëse ata që i dhanë këto premtime nuk i mbajnë ato, së shpejti do të bëhet e qartë se si do të votojë Hungaria në takimin e marsit për sanksionet”, paralajmëroi Szijjarto.

Vjeshtën e kaluar, Këshilli i BE-së zgjati sanksionet individuale kundër një grupi të madh individësh dhe personash juridikë rusë deri më 15 mars 2025. Kufizimet synojnë më shumë se 2000 qytetarë rusë dhe kompani ruse. Sanksionet përfshijnë ndalimin e udhëtimit në BE, ngrirjen e aseteve dhe ndalimin e të bërit biznes me këta individë apo kompani. Këto masa, si sanksionet ekonomike sektoriale, zgjaten nga BE çdo gjashtë muaj.

Më 27 janar, Budapesti mori garanci nga Brukseli se do t’i jepte garanci për sigurinë e energjisë, duke përfshirë premtimet se Ukraina do të rifillonte tranzitin e gazit nga Rusia, duke parandaluar ndalimin e tranzitit rus të naftës përmes tubacionit Druzhba dhe mbrojtjen e gazsjellësit Rrjedha Turke nga sulmet. Si përgjigje, Hungaria ra dakord të zgjasë sanksionet sektoriale të BE-së kundër Rusisë për gjashtë muaj të tjerë pas 31 janarit.