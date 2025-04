Energjia elektrike është rikthyer në disa pjesë të Spanjës ndërsa sistemet e transportit, shëndetit dhe telekomunikacionit në të gjithë Evropën përballen me pasojat nga ndërprerjet.

Luis Montenegro, kryeministri portugez, tha se “nuk kishte kohë për të humbur” në rikthimin e energjisë elektrike në vend pas një dështimi të madh të energjisë.

“Ne po punojmë së bashku për t’iu përgjigjur shpejt ndërprerjes së energjisë që po prek ende vendin. Jemi në kontakt të vazhdueshëm me forcat e sigurisë, mbrojtjen civile, forcat e armatosura, spitalet dhe kompanitë e furnizimit me karburant për të siguruar kapacitetin e reagimit në infrastrukturën thelbësore dhe mbështetjen për ata në nevojë,” shkroi ai.

Montenegro shtoi: Nuk ka kohë për të humbur! Falenderimet tona për të gjithë ata që janë të fokusuar në këto detyra prioritare.

Operatori i aeroportit të Portugalisë ka thënë se nuk pret që fluturimet të mund të nisen nga Lisbona deri në orën 22:00.

ANA Aeroportos de Portugal shtoi në një deklaratë se operacionet vazhduan në të dy aeroportet e Porto dhe Faro, por me kufizime.

Operatori i rrjetit portugez tha më herët se një ngjarje “e rrallë” atmosferike kishte shkaktuar ndërprerjen e energjisë elektrike, por ende nuk është e qartë se si mund të ketë ndodhur kjo.

Massimo Maoret, profesor i menaxhimit strategjik në Shkollën e Biznesit IESE në Madrid, tha për The Times se “rrjeti spanjoll është një nga më të zhvilluarit dhe më të besueshëm në botë, kështu që kjo ndërprerje e përgjithshme duhet të ketë ndodhur për shkak të diçkaje të jashtëzakonshme. Nëse po, do të jetë interesante të kuptojmë nëse kjo ngjarje unike mund të lidhet me ndryshimin e klimës dhe në këtë kuptim mund të bëhet më e shpeshtë”.

Ai shtoi: “Po lexoj se ndërprerja mund të lidhet me goditjen e erës te kabllot e transmetimit me tension të lartë – nuk jam i sigurt nëse ky është shkaku, por më pas ndoshta duke ecur përpara ne duhet të mendojmë për lëvizjen e këtyre nëntokës, që priret të jetë mjaft e shtrenjtë. Por përsëri, mendoj se në këtë fazë është spekulim i pastër, askush nuk e di me të vërtetë”.