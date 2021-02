Kryeministri Edi Rama nuk i ndali ironitë në drejtim të presidentit Ilir Meta. Në një bashkëbisedim me qytetarët në Vlorë, Rama tha se presidenti po ndal investimet në qytetin turistik.

Sipas tij, Meta është i zënë për të dhënë dekorata për personat e vdekur dhe të bllokojë investimet që qeveria ka projektuar për Vlorën.

“Nga 1991 deri në 2013 do të vinit duart në kokë, krahasuar me Kamzën me shifra. A e dini që kemi investuar më shumë në Kamzë se në Vlorë, s’kam gjë me Kamzën, kemi investuar dhe atje, por Vlora është Vlorë. Partia e leskove e kanë parë Vlorën si të humbur. Damiani bënte një kalkulim për të gjitha që janë bërë në Vlorë për kaq vite, shifra është 1 miliardë euro. Po diskutonim që të mos binte kjo në vesh të të tjerëve. Po të marrësh 1 miliard për 30 vjet, në Vlorë kemi shlyer një borxh, jo vetëm të PS, por të Tiranës, atyre të qendrës që vinin këtu për një minutë heshtje tek varri i Ismail Qemalit, vinin këtu për heronjtë, por Vlorës i vendosën bërrylin në fyt. Nëse ka një vend që vota të mos jetë përkatësi patriotike dhe historike, vota të jetë vlonjate, është ky këtu. Vlonjatët duhet ta kenë për Vlorën më tepër se partia. Këtu u bë luftë për vota nga presidenti për projektin e Vlorës. Nuk i mjaftoi Ilir Metës dhe leskove që Vlora priti çerek shekulli që të vinin investimet nga Tirana. Këtu vetëm një 100 vjetor pavarësie u bë, iu dhanë disa lekë dhe u harrua. Të vish tani president, që para disa kohësh dhe medalje për të vdekurit, vjen njëri që është president me kohë të caktuar. Këtu vjen një që është më keq se Bujar Nishani dhe i jep medalje Selam Musait. Ç’a është? Nderi i kombit është një njeri që është gjallë dhe ka dhënë kontribut për atë që ka bërë. Shkuam dhe ne, u bëmë pjesë e saj. Po më pas Ç’a është? Nderi i kombit është një njeri që është gjallë dhe ka dhënë kontribut për atë që ka bërë. Vjen dhe i nderon Selam Musain, duke ndaluar projektet e Vlorës, duke futur në sherr Orikumin dhe Selenicës, lojtarë i kategorisë së tretë. Vjen presidenti sikur është i Selenicës dhe mbron Orikumin”, tha Rama.

