Me një minutë heshtje nisi seanca e posaçme e Kuvendit të Kosovës në nderim të akademikut Rexhep Qosja. Kryeparlamentarja Albulena Haxhiu u shpreh se akademiku ishte zë i qartë kundër shtypjes, padrejtësisë dhe përpjekjeve për mohim të identitetit kombëtar.
“Ai ishte zë i qartë kundër shtypjes, kundër padrejtësisë dhe përpjekjeve për mohimin e identitetit tonë kombëtarë. Kontributi i tij shtrihet edhe në proceset politike të fundit të shekullit të kaluar kur Kosova kërkonte liri dhe republikë. Rexhep Qosja vuri autoritetin e tij intelektual në shërbim të kësaj të drejte duke artikuluar lirinë e Kosovës si të drejtë historike dhe kauzë që kërkonte konfirmim ndërkombëtarë”, tha Haxhiu.
Zëvendëskryeministri, njëherësh ministri i Jashtëm Glauk Konjufca e vlerësoi Rexhep Qosjan si rilindasin e fundit shqiptar.
“Neve shqiptarëve na vdiq Rexhep Qosja. Ai ishte një nga intelektualët, shkrimtarët dhe veprimtarët më të rëndësishëm të kombit tonë. Çdo krijues përshkruhet nga një parim suprem qëllimor, i cili është forca e vërtetë shtytëse e veprimtarisë së tij. Por cili ishte parimi i Qosjes? Elani i tij ishte liria kombëtare. Prandaj gjithçka që prodhoi e ka formën e luftës kundër shtypjes, e lufta është strategji. Bazamenti i saj i parë, shtresa e themelit, është vetëdija dhe mbi të ndërtohet sigurt ngrehina e shtetit kombëtar. Në këtë kuptim, me të drejtë këto ditë u tha se ai është rilindësi i fundit”, tha Konjufca.
Në ceremoninë përkujtimore, akademikut Rexhep Qosja u vlerësua edhe nga figurat e tjera politike.
“Me ndarjen nga jeta të akademik Rexhep Qosja ne nuk humbëm vetëm një njeri të dijes, humbëm një institucion të mendimit kritik. Humbëm një tribun të fjalës së lirë dhe një ndërgjegje që nuk pranonte të heshtte”, Bedri Hamza, kreu i PDK-së.
“Liria dhe pavarësia e shtetit që e gëzojmë sot i ka rrënjët thellë në sakrificë, punë dhe në veçanti në intelektualë të fuqishëm të kombit tonë, të cilët nuk u dorëzuan dhe punuan në kohët më të vështira të Jugosllavisë dhe të Serbisë. Këtë na vërteton dhe tregon shkrimtari që nuk do të vdesë, akademiku Rexhep Qosja”, Besnik Tahiri, Kreu i grupit parlamentar AAK.
“Zë i fuqishëm në debatin shqiptarë për më shumë se gjysmë shekulli”, Jehona Lushaku, Shefja e Grupit Parlamentar, LDK.
Akademiku, shkrimtari dhe kritiku letrar shqiptar Rexhep Qosja ndërroi jetë të enjten dhe sipas amanetit të tij u përcoll me ceremoni private, por në nderim të jetës dhe veprës së tij, Kosova e shpalli 24 prillin Ditë Zie Kombëtare.
