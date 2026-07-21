Andy Burnham u bë kryeministri i shtatë i Britanisë, duke u zotuar të riformësojë politikën e saj për të ofruar një model të ri ekonomik dhe për të ringjallur një komb “të ngopur” nga ndryshimi i shpeshtë i qeverive.
Përpara dhjetëra mbështetësve jashtë zyrës dhe rezidencës së tij të re në 10 Doëning Street, Burnham tha se politikanët kishin dështuar të sillnin stabilitetin e nevojshëm për të rritur standardet e jetesës, diçka që ai tha se do ta ndryshonte, si me masa të menjëhershme ashtu edhe me një plan afatgjatë që do të hartohet më vonë këtë vit, shkruan A2.
Duke folur pa shënime, Burnham mbajti një fjalim të fokusuar në vend, që synonte t’i ofronte shpresë një kombi që, si shumë vende evropiane, ka luftuar për vite me radhë me çmime të larta dhe rritje ekonomike të dobët. Ai nuk u ndal te çështjet e jashtme. Dhe me emërimin e tij të parë si ministër i financave, Burnham e theksoi vendimin e tij për të shkatërruar politikën si zakonisht. Ai emëroi ish-ministrin e mbrojtjes John Healey në pozicionin e dytë më të fuqishëm në Britani, duke ngritur në detyrë një njeri që dha dorëheqjen nën Keir Starmer në shenjë proteste ndaj paefektshmërisë së Thesarit.
Sekretari i Energjisë dhe ish-lideri laburist, Ed Miliband, i cili dikur ishte konsideruar si një nga kandidatët kryesorë për t’u bërë ministër i Financave, u emërua Sekretar i Jashtëm.
Rachel Reeves dhe David Lammy janë midis një numri ministrash të lartë që janë larguar nga qeveria, ndërsa kryeministri i ri përzgjoi emrat për kabinetin e ri qeverisës. Këta ministra do të përbëjnë ekipin kryesor në qeverinë e tij të re, duke ndihmuar në zbatimin e axhendës së politikave që ai përcakton. Përpara riorganizimit të madh, sekretari i biznesit Peter Kyle dhe sekretari i strehimit Steve Reed kanë dhënë gjithashtu dorëheqjen.
Ligjvënësit laburistë e mirëpritën këtë veprim, duke thënë se kjo do t’i sinjalizonte Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, dhe NATO-s se Britania e Madhe e kishte seriozisht financimin e mbrojtjes dhe se mbajtja e ministres së brendshme, Shabana Mahmood, në rolin e saj do të thoshte se ajo mund të vazhdonte me reformat e saj në përpjekje për të kontrolluar imigracionin e paligjshëm.
Sfidat kryesore do të dalin përpara.
Pas zbulimit të kabinetit të tij – i cili ishte bërë objekt i shumë debateve në Partinë Laburiste, ai duhet të trajtojë një listë të gjatë problemesh që variojnë nga nivelet e larta të emigracionit të paligjshëm deri te firmat e shërbimeve me performancë të dobët.
Një vendim i parë kyç ishte zgjedhja e Healey nga Burnham si ministër i Financave pasi Rachel Reeves u bë një nga disa aleatë të Starmer që u larguan nga kabineti. Fërkimet në këtë bosht qeverie kanë rrëzuar administratat e mëparshme.
Healey, 66 vjeç, dha dorëheqjen nga qeveria e Starmer muajin e kaluar pasi e akuzoi atë se nuk kishte investuar mjaftueshëm para në ushtrinë e tij dhe e kishte lënë vendin “shumë të varfër” me atë që i nevojitej për të mbrojtur veten në një botë të rrezikshme.
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