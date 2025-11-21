UEFA ka pezulluar Luis Diaz me tre ndeshje në Champions League pas ndërhyrjes së tij ndaj Achraf Hakimit në sfidën ndaj Paris Saint-Germain.
Sulmuesi i Bayern Munich u ndëshkua me karton të kuq të për ndërhyrjen që shkaktoi dëmtimin e mbrojtësit maroken.
Vendimi tregon se ai do të mungojë në tri ndeshjet e ardhshme të ndaj Arsenalit, Sporting Lisbonës dhe Union Saint-Gilloise. Klubi gjerman kishte pritshmëri që pezullimi të ishte vetëm një ndeshje, por kjo nuk ka ndodhur.
Vendimi i UEFA-s ka shkaktuar pakënaqësi brenda Bayernit. Klubi ka kërkuar sqarime zyrtare nga organizata europiane për të vlerësuar mundësinë e një apelimi. Bayern do të shqyrtojë hapat e mëtejshëm pas marrjes së përgjigjes.
