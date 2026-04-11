Hoteli luksoz me pesë yje “Serena” në kryeqytetin e Pakistanit është vendosur në qendër të vëmendjes për bisedimet e paqes që synojnë t’i japin fund luftës me Iranin, duke forcuar statusin e tij si një nga ndërtesat më të fortifikuara në Islamabad.
Qyteti ndodhet nën masa sigurie të paprecedenta përpara bisedimeve, me dyqane dhe zyra të mbyllura për dy ditë përpara mbërritjes së Zëvendëspresidentit të SHBA-së, JD Vance, i cili po drejton delegacionin amerikan, si dhe të zyrtarëve të lartë iranianë.
Mijëra pjesëtarë të forcave të sigurisë, përfshirë trupa paraushtarake dhe ushtarë të ushtrisë, kanë ngritur pika kontrolli dhe bllokada në të gjithë kryeqytetin, duke izoluar Zonën e Kuqe ku ndodhen zyrat qeveritare dhe ambasadat.
“Serena” mund të duket si një zgjedhje e çuditshme për të pritur bisedimet me rrezik të lartë, veçanërisht duke qenë se sulmi më i rëndë militant në Islamabad ndodhi në vitin 2008 në hotelin Marriott aty pranë, por ambientet e saj piktoreske dhe arkitektura maure fshehin atë që zyrtarët e sigurisë e përshkruajnë si një sistem sigurie shumë të mirëorganizuar.
Ata, së bashku me ish-drejtues të policisë, theksuan vendndodhjen e saj strategjike pranë zonës diplomatike dhe përvojën shumëvjeçare në garantimin e sigurisë për mysafirë të profilit të lartë.
“Stafi i sigurisë është i trajnuar shumë mirë, pasi shumica e tyre janë ish-zyrtarë të sigurisë,” tha ish-shefi i policisë së Islamabadit, Tahir Alam Khan.
Një burim i sigurisë qeveritare tha se kompleksi i hotelit, i cili përfshin më shumë se 400 dhoma, disa salla banketesh, salla konferencash dhe një kompleks zyrash, mund të strehojë qindra mysafirë, çka e bën atë ideal për delegacionet e SHBA-së dhe Iranit, të cilat përbëhen nga mbi 150 persona.
“Ai ka kontrolle të rrepta sigurie në disa nivele… dhe, së fundi, ka koordinim të fortë me agjencitë shtetërore të sigurisë,” tha Kaleem Imam, një tjetër ish-shef policie.
