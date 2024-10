Java e 30 shtatorit – 6 tetor sjell disa ndryshime goxha të mëdha në marrëdhëniet e disa shenjave për shkak të eklipsit të dytë që ndodh vetëm një ditë para Mërkurit, i cili do të jetë në Peshore.

Këto ngjarje astrologjike ju ndihmojnë të mirëpritni një fillim të ri në jetën dhe marrëdhënien tuaj. Hëna e Re në Peshore dhe Eklipsi Diellor do të ndodhin të mërkurën, më 2 tetor dhe do të përfaqësojnë një fazë të re në jetën tuaj, por pjesë e këtij procesi është edhe të kuptuarit se disa ngjarje janë jashtë kontrollit tuaj.

Dashi

Ju keni kaluar një proces intensiv transformimi në marrëdhënien tuaj të dashurisë, i cili ose ju ndihmoi të shkoni drejt një lidhjeje të re ose ju dha konfirmimin se jeni vërtet me personin e duhur. Por pa marrë parasysh se ku të çon ai udhëtim, është e rëndësishme të mbani mend se pavarësisht sfidave, ju jeni tani më mirë për shkak të asaj që keni kaluar Kini shpresë për të ardhmen dhe kuptoni se jeni gati të shfrytëzoni sërish një shans për dashurinë. Ndërkohë që duhet të jeni të kujdesshëm për atë që shfaqet në marrëdhënien tuaj romantike gjatë eklipsit, efektet e së cilës mund të zgjasin gjatë gjithë kësaj jave, duhet gjithashtu ta lini veten të ndiqni zemrën tuaj.

Gaforrja

Durimi është gjithashtu një virtyt personal, pasi ngjarjet priren të zhvillohen jo domosdoshmërisht siç i kemi planifikuar. Një pjesë e shërimit që keni përjetuar në të kaluarën ka qenë të mësoni ndryshimin midis mbajtjes së mendjes së hapur dhe mosmbajtjes së partnerit përgjegjës për atë që ju nevojitet në një marrëdhënie. Pavarësisht sfidave, ju do të shihni se durimi juaj do të shpërblehet. Ju e meritoni ndryshimin pozitiv në jetën tuaj që do të jetë jo vetëm një fillim i ri për ju, por edhe për ju dhe partnerin tuaj. Të jesh në gjendje ta pranosh këtë ndryshim është një moment i rëndësishëm rritjeje pasi mirëpret paqen, bollëkun dhe dashurinë edhe më të madhe. Nëse çështjet e lëvizjes apo edhe blerjes së një shtëpie kanë qenë në mendjen tuaj, por nuk keni ndërmarrë domosdoshmërisht masa deri më tani, atëherë duhet të jeni më proaktiv dhe t’ia komunikoni dëshirat partnerit tuaj, pasi universi nuk e bën thjesht. mbështet ndryshimet pozitive në jetën tuaj – por do që ju t’i filloni ato vetë.

Peshqit

Eklipsi diellor dhe hëna e re në Peshorja të mërkurën, 2 tetor është një nxitje hyjnore për zhvillimin e jetës suaj romantike. Kjo është një energji ndryshimi që është krijuar që nga tetori i kaluar dhe tani, pas një viti plot mësime, ju jeni gati t’i thoni po dashurisë. Energjia e Peshores nuk ka të bëjë vetëm me transformimin, por gjithashtu sjell me vete potencialin për të krijuar një lidhje më të thellë dhe romantike me partnerin tuaj. Ky është shansi juaj për të bërë hapa në mënyrën se si i qaseni një marrëdhënieje dhe t’i lejoni vetes të bëni edhe përpjekje për të ndjekur dashurinë që dëshironi. Qëndroni të fokusuar në këtë proces duke zhvilluar biseda të qeta dhe të shëndetshme me partnerin tuaj.