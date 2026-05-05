Ditën e nesërme, 6 maj 2026, do të mbahet ceremonia mortore në nderim të ish-kryetarit të Kuvendit, Servet Pëllumbi, i cili ndërroi jetë ditën e sotme në moshën 89-vjeçare.
Arkmorti do të mbërrijë në Sheshin Skënderbej në orën 09:00 dhe më pas do të vendoset në hollin e Teatrit të Operas dhe Baletit.
Homazhet në nder të Pëllumbit do të nisin në orën 09:30 dhe në orën 12:00 do të mbahen homazhet zyrtare.
Në orën 12:30 do të mbahet ceremonia e përcjelljes së tij drejt banesës së fundit. Shoqërimi do të bëhet sipas protokollit shtetëror.
Ndërkohë në orën 13:00 bëhet nisja e trupit të Pëllumbit për në Varrezat e Sharrës në kryeqytet.
