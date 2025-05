Piro Milkani, regjisori i njohur në kinematografinë shqiptare ndërroi jetë një ditë më parë. Në një intervistë ekskluzive për Report Tv i biri, Eno Milkani i pikëlluar shprehet se i ati thoshte se ishte një njeri i realizuar pasi kishte provuar edhe skenarin edhe aktrimin.

“Piro ka folur me filmat e tij në 60 vjet. E ndjente veten shumë të realizuar, sepse e thoshte e provoi skenari dhe aktrimin. Gjatë kësaj periudhe kishte ulje të rezistencës të organeve jetësore, por nuk e humbiste besimin thoshte do shërohem dhe kështu do të inkurajonim njëri-tjetrin. Në tre ditët e fundit reagonte shumë pak, derisa u shua dje. ‘Zonja nga Qyteti’ kas qenë një nga filmat e tij të preferuar. Mendonte që edhe të rinjve duhet tu jepet mundësi për të bërë filma, sepse vetëm duke e kultivuar mund ta mbash gjallë kinematografinë”, tha Eno Milkani.