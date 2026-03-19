Ish-ministrja e Jashtme Elisa Spiropali, ka shkruar një mesazh të ndjerë në homash të redaktorit të politikës së gazetës TemA, Namir lapardhaja, i cili u nda nga jeta.
Në një postim në rrjetet sociale, Spirpali shkruan: “Mendimtari, esteti, gazetari, autori, opinionisti, por mbi të gjitha Njeriu Namir Lapardhaja, ishte krijesa më e pasherr në arenën e zhurmshme shqiptare. Largimi i Tij, kjo humbje e pazëvendësueshme për familjen, miqtë, kolegët, vendin, është diçka që ndoshta nuk do besohet kurrë se ndodhi.
Shpirti iu prehtë në paqen e amshuar!”
