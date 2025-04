Ylli i kinematografisë shqiptare, Margarita Xhepa ka ndërruar jetë në moshën 91-vjeçare duke lënë pas një pasuri të madhe në kinemanë dhe teatrin shqiptar.

Në një lidhje direkte në Klan News, aktorja Yllka Mujo shprehet e trishtuar, teksa e quan një lajm të trishtë për të gjithë Shqipërinë.

“Një lajm shuam i trishtuar edhe pse e dinim që nuk është në gjendje shumë të mirë, mirëpo shpresa gjithmonë na mbante që mund të ndodhë edhe çudia. Mirëpo nuk ndodhi. Nuk ndodhi dhe është shumë e trishtueshme në rradhë të parë për familjen, për komunitetin e artistëve që e kemi njohur dhe kemi punuar me të, edhe për mbarë Shqipërinë. Çfarë mund të them për Margaritën. Një grua e shkëlqyer, një aktore e madhe, një nënë jashtëzakonisht e përkushtuar, një njeri jashtëzakonisht modest, një punëtore e palodhur. Nuk e di çfarë epitetesh mund t’i vësh një njeriu që ka bërë një emër kaq të madh qoftë në kinema qoftë në teatër”, shprehet Mujo.

Aktorja Mujo thotë se ditën e sotme kishte vendosur që ta vizitonte në spital yllin e kinematografisë, por nuk mundi pasi ajo u nda nga jeta.

“Absolutisht nuk kam pasur mundësi sepse kam qenë shumë e zënë më punë këto kohë, por që jam informuar përmes telefonit duke pyetur se si është dhe sinqerisht sot e kisha vendosur që do të merrja një tufë me lule dhe do të shkoja. Kjo na erdhi si rrufe në qiell të hapur”, tha aktorja Mujo.

Teksa u pyet lidhur me rolet e saj më të spikatura, aktorja Mujo nuk ndan një të tillë pasi për të gjitha rolet e saj janë të spikatur.

“Unë kam pasur fatin të interpretoj me të dhe e kam pasur edhe partnere në karrierën time, por Margarita i ka të gjitha rolet e spikatura”, shprehet Mujo.