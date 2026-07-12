Kryeministri Edi Rama ka reaguar në lidhje me ndarjen nga jeta të ish-Amirit të Katarit, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani.
“Ishte trishtuese të mësoja për ndarjen nga jeta të Lartmadhërisë së Tij, Amirit të Katarit, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Një burrë shteti vizionar dhe një udhëheqës historik, ai ia kushtoi jetën e tij përparimit të Katarit dhe hodhi themelet për një nga transformimet më të jashtëzakonshme kombëtare të kohës sonë.
Falë vizionit dhe frymëzimit të tij, të çuar përpara nga lidershipi i shkëlqyer i djalit dhe pasardhësit të tij, Katari është bërë një burim frymëzimi përtej rajonit të tij: një komb i aftë të përqafojë transformime të mëdha, duke ruajtur një krenari të admirueshme për identitetin, trashëgiminë dhe karakterin e tij të pasur kulturor.
Shqipëria dhe Katari ndajnë një lidhje miqësie, respekti të ndërsjellë dhe bashkëpunimi në rritje që ne e vlerësojmë thellësisht. Ne gjithmonë e kemi parë transformimin e Katarit dhe angazhimin e tij të jashtëzakonshëm ndaj kulturës, arsimit, dialogut dhe ruajtjes së trashëgimisë, me një admirim të thellë.
Në emër të popullit të Shqipërisë dhe në emrin tim, i shpreh ngushëllimet e mia më të thella Lartmadhërisë së Tij, Amirit të Katarit, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani; të gjithë familjes Al Thani; mikut dhe vëllait tim të dashur, Shkëlqesisë së Tij Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Kryeministër dhe Ministër i Punëve të Jashtme; dhe popullit vëllazëror të Shtetit të Katarit. Shpirti i Lartësisë së Tij, Ati Amir, u prehtë në paqe të përjetshme dhe vizioni dhe trashëgimia e tij le të vazhdojnë të frymëzojnë Katarin dhe brezat që do të vijnë”, shkruan Rama.
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