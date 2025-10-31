Federata Shqiptare e Futbollit, ka vendosur që në të gjitha ndeshjet e fundjavës, në kampionatet shqiptare, të mbahet një minutë heshtje, në nder të kujtimit të ndarjes nga jeta të Fatos Nanos.
Në njoftim, Departamenti i Komunikimit në FSHF bën me dije se “në të gjitha ndeshjet e kësaj jave në Superiore, Kategorinë e Parë dhe Kategorinë e Dytë do të mbahet një minutë heshtje për, ish-kryeministrin e Republikës së Shqipërisë dhe një nga figurat e rëndësishme të tranzicionit politik në vend, i cili u nda sot nga jeta.”
Ky homazh vjen si shenjë respekti për figurën e tij dhe kontributin në jetën publike të vendit.
Fatos Nano, ndërroi jetë këtë të premte më 31 tetor, në moshën 73-vjeçare. Ai ndodhej në reanimacioni për afro një muaji në një spital në kryeqytet.
