Debati për një ndarje të re territoriale rikthen në vëmendje nevojën për një organizim më funksional të pushtetit vendor.
I ftuar në emisionin e mëngjesit Profesor Selami Xhepa e vendosi problemin e shtruar për zgjidhje jo thjesht me numrin e bashkive apo kufijtë administrativë, por me aftësinë e tyre për të ofruar shërbime dhe për të qenë financiarisht të qëndrueshme.
“Bashkitë shumë të vogla, për shembull, nuk kanë realisht burime njerëzore. Pra, nuk dinë të bëjnë projekte, nuk mund të thithin, nuk mund të menaxhojnë dot realisht, le të themi, burime ekonomike për ta përkthyer potencialin lokal në proces zhvillimi. Këto lloj dilemash midis kostove dhe mundësive ekonomike nga njëra anë dhe nevojës për më shumë demokraci prodhojnë realitete të kësaj natyre që janë, do të thoja, shumë jo funksionale, shumë jo funksionale, por pa diskutim që janë të falshme, me përjashtim të bashkive të mëdha, Tirana, Durrësi, Korça, le të themi, e të tjerë. Të tjerat janë në përgjithësi në situata varësie të plota nga pushteti vendor”, tha Xhepa.
Një tjetër çështje është mënyra se si do të funksionojë pushteti vendor nëse bashkitë grupohen në njësi më të mëdha territoriale
“Është shumë e nevojshme që shpërndarja e pushtetit brenda pushtetit vendor, pra përfaqësimi i këtyre komuniteteve në këshilla dhe ndarja e buxheteve nga pushteti më i konsoliduar, duhet të jetë më i drejtë. Pra, në qoftë se ti, fjala vjen, Orikumin nuk e ke bashki, por e ke njësi bashkiake, nuk do të thotë që Orikumin duhet ta lësh pa investime, që të mos krijohen projekte, edhe gjithë projektet pastaj të mbështeten në kryeqendrën e bashkisë”, tha eksperti.
Megjithatë, ekonomisti thekson se çdo reformë duhet të ruajë raportin me demokracinë dhe qytetarin.
“Çështja më thelbësore në kontekstin e Shqipërisë është raporti me demokracinë, raporti me shërbimin e qytetarit. Domethënë sa direkte është demokracia. Punët e përditshme ne nuk i kemi me kryeministrin që rri në Tiranë, por ne kemi me kryetarin e bashkisë, me shefin e zyrave, ato që prekemi dhe ndeshemi përditë”, theksoi ai.
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