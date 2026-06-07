Pas numërimit të 99% të votave të hedhura në kutitë e votimit brenda Kosovës, rezulton se Vetëvendosje megjithëse është forcë e parë politike ka humbur 9 deputetë në krahasim me zgjedhjet e 28 dhjetorit 2025.
Partia Demokratike e Kosovës shënon 21.22%, kjo e përkthyer në mandate, ia shton 2 deputetë krahasuar me zgjedhjet e 28 dhjetorit.
Lidhja Demokratike e Kosovës qëndron në 17.6%, i jep Lumit Abdixhikut 5 mandate shtesë.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës është në 7,1%, dhe ka 8 mandate.
Leave a Reply