Një mesazh i fuqishëm dhe simbolik u shfaq përpara fillimit të finales së Superkupës së UEFA-s mes PSG dhe Tottenham në stadiumin “Dacia Arena” në Udine.
Në një akt të rrallë, futbollistët dhe fëmijët që i shoqëronin në fushë mbajtën një banderolë me mesazhin e qartë:
“STOP KILLING CHILDREN. STOP KILLING CIVILIANS” (Ndaloni vrasjen e fëmijëve. Ndaloni vrasjen e civilëve).
Ky veprim i paprecedentë për një ngjarje të këtij niveli, ku politika rrallëherë përzihet hapur me sportin, u përshëndet nga publiku, ndërsa menjëherë ndezi debat në rrjetet sociale për atë që shumë e konsiderojnë një mesazh të koduar drejtuar një konflikti specifik – ku pasojat më të rënda i kanë pësuar civilët, veçanërisht fëmijët.
Edhe pse UEFA nuk përmendi drejtpërdrejt asnjë shtet apo palë të përfshirë, koha dhe përmbajtja e mesazhit kanë ngjallur dyshime të forta se ai lidhet me situatën aktuale në Lindjen e Mesme – më saktë, me ofensivën e vazhdueshme në Gaza dhe humbjen e jetëve të pafajshme.
Slogani “STOP KILLING CHILDREN”, i vendosur në zemër të një eventi ndërkombëtar sportiv, i dërgon botës një mesazh të qartë nga një institucion që zakonisht shmang pozicionime të drejtpërdrejta politike. Ky veprim vjen në një kohë kur presioni ndaj organizatave ndërkombëtare për të dënuar dhunën ndaj civilëve është rritur ndjeshëm.
A ishte ky një mesazh për Izraelin? UEFA nuk e thotë me fjalë. Por zërat në stadium dhe në rrjetet sociale duket se e lexojnë kështu.
