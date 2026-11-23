Katër persona janë shoqëruar nga Policia e Tiranës pas ndalimit për kontroll të një automjeti luksoz të blinduar tip Audi me targa polake, në bordin e të cilit dyshohet se janë gjetur armë zjarri. Mes personave që udhëtonin në këtë automjet ndodheshin Ilir Shyti, djali i Roland Shytit të njohur me nofkën Mustaqekuqi, Erion Ramas me gradën komisar në Gardën e Republikës, si dhe shtetasit Leonard Murataj dhe Ernest Selmani.
Automjeti me targa polake PZ 6AC21 u ndalua nga efektivët e Policisë së Tiranës gjatë kontrolleve rutinë në kryeqytet, por gjatë procedurave të verifikimit situata u shoqërua me kundërshtime ndaj kërkesave të policëve për paraqitjen e dokumentacionit të automjetit dhe identifikimin e personave që ndodheshin brenda tij. Për këtë arsye, patrulla në terren kërkoi mbështetjen e përforcimeve shtesë dhe më pas të katër shtetasit u shoqëruan në ambientet e policisë për veprime të mëtejshme hetimore.
Elementi kryesor që po verifikohet aktualisht nga policia lidhet me praninë e armëve të zjarrit brenda automjetit të blinduar, pasi deri më tani nuk ka një njoftim zyrtar mbi numrin dhe llojin e tyre, personat të cilëve u përkasin apo nëse ato dispononin dokumentacionin përkatës. Po ashtu, nuk është saktësuar ende nëse ndonjëra prej armëve të konstatuara ishte armë shërbimi e komisarit të Gardës së Republikës apo nëse mbajtja e tyre ishte e autorizuar me leje nga organet kompetente.
Hetuesit pritet të verifikojnë me imtësi dokumentacionin e automjetit të blinduar, pronësinë e armëve dhe rrethanat e plota në të cilat ato ndodheshin në makinë, ndërkohë që për momentin nuk ka një konfirmim zyrtar nëse ndonjëri prej personave të shoqëruar do të përballet me procedim penal për armëmbajtje të paligjshme.
Vëmendjen e hetimeve e kanë tërhequr edhe profilet e personave të ndaluar, pasi Ilir Shyti është djali i Roland Shytit, i njohur si Mustaqekuqi, një emër i përfshirë në procesin e gjatë gjyqësor të dosjes Hakmarrja për Drejtësi, ku u dënua gjatë gjykimit por më pas u shpall i pafajshëm. Emri i Roland Shytit është përmendur gjithashtu edhe në debatet politike të viteve të fundit, ku opozita ka ngritur akuza për ndikim në vendimmarrjen e Bashkisë së Lushnjës, pretendime që mbeten akuza politike dhe jo fakte të provuara gjyqësisht.
Njëkohësisht, prania e komisarit të Gardës së Republikës, Erion Ramas, në të njëjtin automjet me djalin e Roland Shytit përbën një tjetër element që kërkon sqarim të plotë nga strukturat përgjegjëse, pasi mbetet ende e paqartë nëse efektivi i Gardës ndodhej në krye të detyrës, jashtë orarit zyrtar apo në kuadër të ndonjë angazhimi të autorizuar.
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