Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka dënuar ashpër një ngjarje të ndodhur në pikën kufitare të Qafë Thanës, ku sipas tij, tre deputetë të koalicionit shqiptar VLEN nga Maqedonia e Veriut nuk u lejuan të hyjnë në territorin e Shqipërisë.
Gjatë një konference për mediat, Berisha e cilësoi këtë bllokim si një skandal të rëndë diplomatik dhe një akt antishqiptar të urdhëruar drejtpërdrejt nga Kryeministri Edi Rama.
“Në një akt antishqiptar të paprecedent që nga diktatura e Enver Hoxhës, dhe në një skandal shumë të rëndë diplomatik dhe politik, dje me urdhër të Edi Ramës, nuk u lejuan të hyjnë në territorin e Shqipërisë, në kundërshtim dhe shkelje flagrante të marrëveshjeve ndërshtetërore me Maqedoninë e Veriut dhe konventat ndërkombëtare, tre deputetë të koalicionit të partive shqiptare në Maqedoninë e Veriut, VLEN.
Kështu u bllokuan dje me datën 8 korrik nga narkopolicia shqiptare në pikën kufitare të Qafë Thanës koordinatori i grupit parlamentar të koalicionit VLEN, deputeti Bekim Çoku dhe deputetët Adnan Hazizi dhe Hasim Myrtezani, zëvendëssekretar i përgjithshëm në qeverinë e Maqedonisë së Veriut.
Që të tre me pasaporta diplomatike.
Ata u trajtuan dhe u ndaluan sikur të ishin terroristë, armiq të kombit shqiptar dhe jo deputetë të nderuar, përfaqësues të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, vendin fqinj.
Duke kërkuar ndjesë në emër të shqiptarëve të gjithë shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut dhe qytetarëve të këtij vendi, koalicionit VLEN dhe të gjithë deputetëve të tij, PD dënon me forcën më të madhe këtë akt të shëmtuar të Edi Ramës dhe ministrit të tij kukull antishqiptar të Brendshëm.”
Pasi u kërkoi ndjesë publike zyrtarëve dhe shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, lideri i opozitës akuzoi qeverinë se po godet fqinjësinë e mirë për të shmangur vëmendjen nga protestat e fuqishme qytetare në vend.
Sipas tij, pretendimet e Ramës për ndërhyrje të jashtme nga vende si Greqia apo Kosova janë thjesht përpjekje vulgare të një pushteti që refuzon të mbajë përgjegjësi.
“Ky akt dëshmon një goditje të rëndë të fqinjësisë së mirë me vendin fqinj dhe përbën një përpjekje vulgare për të fajësuar fqinjët dhe të tjerët për protestën rinore qytetare më të fuqishme që ka njohur vendi në 35 vitet e fundit. Dënoj me forcën më të madhe akuzat që Edi Rama bën për ndërhyrje të vendeve të tjera, veçanërisht Greqisë, Kosovës, duke krijuar kështu një klimë jomiqësore me këto vende, me të cilat Shqipëria ka marrëdhëniet më të mira dhe ndan shkëmbimet më intensive.
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