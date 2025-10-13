Prej kësaj të hëne, 13 tetor, mjetet elektrike me dy rrota nuk do të lejohen më të qarkullojnë në rrugët e vendit. Por kandidati i pavarur për Bashkinë e Tiranës, Florjan Binaj mesa duket nuk është dakord.
Ai ka reaguar me ironi përmes një videoje të publikuar në rrjete sociale, duke bërë një paralelizëm me ndotjen e ajrit në kryeqytet nga betonierët, që sipas tij duhet të ishin ndaluar.
“Ndalohen monopatinat! Le të marshojnë betonieret!”, ironizon kandidati i pavarur për Tiranën, i mbështetur nga partitë opozitare.
Prej orëve të para të mëngjesit të së hënës, policia u pozicionua në disa prej segmenteve kryesore në kryeqytet për bllokimin e mjeteve elektrike me dy rrota.
Me dhjetëra qytetarë u ndaluan duke lëvizur me këto mjete. Ky vendim u respektua nga pjesa më e madhe, por ka edhe nga ata qytetarë të cilët janë të pakënaqur.
Bllokimi i mjeteve elektrike me dy rrota erdhi pas shtimit të numrit të aksidenteve rrugore. Gjithashtu, për shkak se përdoruesit e tyre kryejnë shkelje të tilla si qarkullimi në sens të kundërt, jo në korsinë e duhur, nuk respektojnë sinjalistikën horizontale dhe vertikale, nuk përdorin kaskë mbrojtëse dhe natën nuk përdorin jelek fosforeshent.
Autoritetet njoftuan se kjo masë ndalimi do të vijojë deri në saktësimin e rregullave dhe hapësirave ku përdoruesit e këtyre mjeteve do të kalojnë.
